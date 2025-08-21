7 subtiele tekenen van een depressie die je niet moet negeren

Steeds meer mensen krijgen last van burn-outs, depressies of angststoornissen. Het kan heel nuttig zijn om te weten of je die richting op gaat, want dan ben je er mogelijk nog op tijd bij.

Dit zijn 7 signalen, die ogenschijnlijk niets te betekenen hebben, maar die toch zouden kunnen wijzen op een depressie

pijn verandert. Je kunt plots last krijgen van vage Depressie en pijn hebben een aantal neurotransmitters gemeen. Dat betekent dat een depressie je gevoeligheid voorverandert. Je kunt plots last krijgen van vage hoofdpijn of buikpijn.

Psychiatrieprofesssor Dr. John Zajecka legt uit: "Mensen gaan naar de dokter met pijnklachten, waardoor het echte probleem, een depressie, niet aan het licht komt."

Kun je 's avonds niet in slaap komen, word je 's nachts vaak wakker of kun je juist moeilijk opstaan, dan kan dat op een depressie wijzen. Een verstoord slaappatroon maakt het extra lastig voor een depressief persoon om te herstellen, omdat er dan nooit genoeg nieuwe energie is.

Een plotseling verlaagd libido kan een teken zijn van een depressie. Sekstherapeut Russell Stambaugh: "Bij een depressie zijn allerlei chemische stofjes in de hersenen in de war en die zijn erg belangrijk voor seksualiteit."

Heb je het gevoel dat je traag denkt, vergeetachtig bent en moeilijk beslissingen kunt nemen, dan kan dat wijzen op een depressie. Volgens Dr Zajecka is het belangrijk om te kijken naar je cognitief functioneren.

"Sommige mensen kunnen niet een half uur achter elkaar tv kijken of lezen. Dan is er iets mis." Het is geen goed teken als je veel piekert en te lang over alles nadenkt. "Een beetje zelfreflectie is goed, maar het gaat verkeerd als je constant over jezelf en je leven nadenkt en je over alles zorgen maakt," aldus Zajecka.

Het begin van een depressie kan gepaard gaan met een gewichtstoename of -afname. Het kan zijn dat je ineens eetbuien krijgt of alle interesse in eten verliest. Een depressie beïnvloedt het hersengedeelte dat zich bezighoudt met plezier maken en eetlust.

Een typisch teken van een depressie is dat je geen behoefte meer hebt aan sociale contacten. Je trekt je terug en isoleert je. Ook zorgt een depressie ervoor dat je gezichtsspieren minder actief worden, waardoor je gezicht minder expressief wordt.