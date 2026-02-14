Aantal bloemen- en plantenzaken daalt opnieuw in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt voor het vierde jaar op rij minder bloemen- en plantenzaken. Dat blijkt uit cijfers uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) die het ANP voor Valentijnsdag analyseerde. Er waren aan het begin van 2026 zo'n 6400 bloemen- en plantenzaken. Een jaar eerder was dat nog iets meer dan 6500.

De cijfers gaan over winkels in de detailhandel voor bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tuincentra of bloemisten.

Sinds 2022 neemt het aantal dergelijke winkels met ruim zeventig per jaar af. In de jaren daarvoor was er juist een jaarlijkse toename, tot het hoogtepunt in 2022. Landelijk waren er toen ruim 6700 van zulke winkels in bedrijf.

Toekomst

De algemene afname is niet terug te zien in alle provincies. In Gelderland en Groningen steeg het aantal winkels juist licht met twaalf in totaal. In de provincie Utrecht was de daling ten opzichte van 2025 het meest prominent. Daar verdwenen afgelopen jaar per saldo 27 winkels, een afname van 6,1 procent.

Ondanks een afname van het aantal speciaalzaken is Patricia Bloedjes, voorzitter van de brancheorganisatie van de bloemendetailhandel VBW, positief over de toekomst van de bloemen- en plantenhandel. "De ondernemers in onze sector hebben dezelfde uitdagingen als winkeliers in andere retailsectoren, zoals personeelstekort, vergrijzing, geen opvolging en concurrentie van onlineverkopen."

"Ik ben ervan overtuigd dat voor bloemen- en plantenwinkeliers die met hun tijd meegaan en veranderingen in de markt omarmen, een mooie toekomst is weggelegd. Zolang ze maar vakmanschap en service centraal blijven stellen en zich blijven onderscheiden van de concurrentie", aldus Bloedjes, zelf ook mede-eigenaar van twee bloemenzaken in Noord-Holland.