ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal bloemen- en plantenzaken daalt opnieuw in Nederland

Economie
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 7:00
anp140226042 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland telt voor het vierde jaar op rij minder bloemen- en plantenzaken. Dat blijkt uit cijfers uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) die het ANP voor Valentijnsdag analyseerde. Er waren aan het begin van 2026 zo'n 6400 bloemen- en plantenzaken. Een jaar eerder was dat nog iets meer dan 6500.
De cijfers gaan over winkels in de detailhandel voor bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tuincentra of bloemisten.
Sinds 2022 neemt het aantal dergelijke winkels met ruim zeventig per jaar af. In de jaren daarvoor was er juist een jaarlijkse toename, tot het hoogtepunt in 2022. Landelijk waren er toen ruim 6700 van zulke winkels in bedrijf.
Toekomst
De algemene afname is niet terug te zien in alle provincies. In Gelderland en Groningen steeg het aantal winkels juist licht met twaalf in totaal. In de provincie Utrecht was de daling ten opzichte van 2025 het meest prominent. Daar verdwenen afgelopen jaar per saldo 27 winkels, een afname van 6,1 procent.
Ondanks een afname van het aantal speciaalzaken is Patricia Bloedjes, voorzitter van de brancheorganisatie van de bloemendetailhandel VBW, positief over de toekomst van de bloemen- en plantenhandel. "De ondernemers in onze sector hebben dezelfde uitdagingen als winkeliers in andere retailsectoren, zoals personeelstekort, vergrijzing, geen opvolging en concurrentie van onlineverkopen."
"Ik ben ervan overtuigd dat voor bloemen- en plantenwinkeliers die met hun tijd meegaan en veranderingen in de markt omarmen, een mooie toekomst is weggelegd. Zolang ze maar vakmanschap en service centraal blijven stellen en zich blijven onderscheiden van de concurrentie", aldus Bloedjes, zelf ook mede-eigenaar van twee bloemenzaken in Noord-Holland.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Loading