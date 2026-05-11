Aantal doorrijders aan de pomp zonder te betalen stijgt opnieuw

Economie
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 11:34
AMERSFOORT (ANP) - Het aantal automobilisten dat wegrijdt na het tanken zonder te betalen is opnieuw toegenomen. In april gebeurde dit bijna de helft vaker dan een jaar eerder, meldt SODA, een organisatie die voor tankstations achter wanbetalers aangaat. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten eind februari begon, zijn de prijzen aan de pomp in Nederland gestegen tot nieuwe recordhoogtes.
Volgens SODA is het aantal doorrijders bij tankstations vorige maand met 46 procent gestegen. Dat zouden veel automobilisten met opzet hebben gedaan. Het aandeel mensen dat bewust zonder te betalen wegreed, groeide naar twee op de drie. "Stijgende brandstofprijzen en hogere kosten van levensonderhoud kunnen ertoe leiden dat meer mensen financieel in de knel komen. In sommige gevallen lijkt tanken zonder te betalen daarbij te worden gezien als een uitweg", licht de organisatie toe.
Eerder meldde SODA al dat het aantal doorrijders bij tankstations in maart met een kwart was toegenomen.
