Bond: loopevenementen verantwoordelijk bij uitvoering richtlijnen

ARNHEM (ANP) - De Atletiekunie stelt dat organisaties van loopevenementen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de door de bond opgestelde protocollen voor deelname, waaronder leeftijdsgrenzen. Dat zei de Atletiekunie in reactie op het overlijden van een 15-jarig meisje tijdens de halve marathon in Leiden op zondag.

"De Atletiekunie stelt protocollen en richtlijnen op voor deelname aan loopevenementen, waaronder leeftijdsgrenzen voor verschillende afstanden", zei de Atletiekunie tegen het ANP. "Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, veiligheid en handhaving hiervan tijdens een evenement."

"Onze richtlijnen zijn gebaseerd op sportmedische inzichten en internationale standaarden en worden regelmatig geëvalueerd", voegde de Atletiekunie toe. "Wij hebben op dit moment geen verdere informatie over de omstandigheden en kunnen daar geen uitspraken over doen. Het is aan de organisatie en eventueel betrokken instanties om dit te onderzoeken."