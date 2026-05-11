Vissen met sleepnetten op Doggersbank mag niet zonder vergunning

DEN HAAG (ANP) - Visserij met sleepnetten in de beschermde Noordzeenatuur van de Doggersbank is zonder omgevingsvergunning in principe niet toegestaan. De algemene uitzondering die de overheid daar al jaren op maakt voor vissers, is in strijd met Europese natuurwetgeving, oordeelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die door natuurorganisaties was aangespannen.

Stichting Doggerland, Stichting ARK en The Blue Marine Foundation stellen dat bodemberoerende visserij schadelijk is voor het onderwaterleven in het gebied, dat ze de "kraamkamer van de Noordzee" noemen. Voor activiteiten in beschermd Natura 2000-gebied is normaal gesproken een vergunning nodig, die alleen wordt afgegeven als is aangetoond dat een gebied niet wordt aangetast. Voor de visserij maakt de overheid een uitzondering, maar de rechtbank vindt dat onterecht.

Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Silvio Erkens moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen op een handhavingsverzoek dat eerder was afgewezen.