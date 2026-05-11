ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vissen met sleepnetten op Doggersbank mag niet zonder vergunning

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 11:31
anp110526082 1
DEN HAAG (ANP) - Visserij met sleepnetten in de beschermde Noordzeenatuur van de Doggersbank is zonder omgevingsvergunning in principe niet toegestaan. De algemene uitzondering die de overheid daar al jaren op maakt voor vissers, is in strijd met Europese natuurwetgeving, oordeelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die door natuurorganisaties was aangespannen.
Stichting Doggerland, Stichting ARK en The Blue Marine Foundation stellen dat bodemberoerende visserij schadelijk is voor het onderwaterleven in het gebied, dat ze de "kraamkamer van de Noordzee" noemen. Voor activiteiten in beschermd Natura 2000-gebied is normaal gesproken een vergunning nodig, die alleen wordt afgegeven als is aangetoond dat een gebied niet wordt aangetast. Voor de visserij maakt de overheid een uitzondering, maar de rechtbank vindt dat onterecht.
Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Silvio Erkens moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen op een handhavingsverzoek dat eerder was afgewezen.
loading

POPULAIR NIEUWS

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

086e0a86960e39786e7bffb95049ddfa,483060f2

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

ANP-557292573

Meta (Facebook) begint aan zijn doodstrijd

71468666_m

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

Loading