ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal jonge zzp'ers daalt na jaren van groei

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 6:30
anp110226223 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland telt voor het eerst minder jonge zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) dan het jaar ervoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt een daling van 19.000 zzp'ers tussen de 15 en 27 jaar in 2025. Jarenlang nam het aantal jonge zzp'ers juist toe.
Sinds januari 2025 controleert de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid, waarbij werknemers als zelfstandige staan ingeschreven terwijl zij volgens de regels in loondienst horen te zijn. Het CBS meldt dan ook dat er in 2025 23.000 jonge zzp'ers in vaste of flexibele loondienst traden. De afname in 2025 lijkt dan ook een direct gevolg van de aangepaste regels. Een jaar eerder, in 2024, kwamen er nog 1000 jonge zzp'ers bij.
Met 19.000 minder jonge zzp'ers is er een daling van 18 procent ten opzichte van 2024. Het statistiekbureau ziet dat er met name in zorg en welzijn aanzienlijk minder jonge zzp'ers waren. Ook in andere beroepen, zoals in de agrarische sector, ziet het CBS een afname.
Daling
Ook waren er 43.000 minder zzp'ers van 27 jaar of ouder. Hiermee nam het totaalaantal zzp'ers in 2025 af met 62.000, een daling van zo'n 5 procent.
Eerder meldde de Kamer van Koophandel (KVK) al dat er op 1 januari 2026 onder zzp'ers 13 procent minder starters en 19 procent meer stoppers waren vergeleken met een jaar eerder.
Het grootste deel van de Nederlandse zzp'ers biedt eigen arbeid aan. In die groep is de grootste daling te zien. Zzp'ers die producten verkopen, zoals een bakker of een slager, vormen een kleiner aandeel in het totaal en vertonen vrijwel geen verandering.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

Loading