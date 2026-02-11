Waarom Teletekst in Nederland wél bleef

Nederland is een van de laatste landen waar Teletekst niet alleen overleefde, maar zelfs nog altijd een van de populairste nieuwsplatforms is.
Waarom Teletekst in Nederland bleef
- Teletekst is nooit écht weggeweest: de NOS houdt de dienst actief in de lucht, investeert in de techniek en ziet het expliciet als belangrijk nieuwsplatform dat “nog jaren mee kan”.
- In andere landen zijn publieke en commerciële omroepen gestopt: de BBC stopte met Ceefax in 2012, de VRT in 2016, RTL Text in 2017 en SBS/Veronica/Net5 in 2018, waardoor NOS Teletekst nu de laatste van zijn soort is.
Keiharde gebruikerscijfers
- Teletekst heeft anno 2025 nog altijd rond de 690.000 dagelijkse gebruikers, goed voor gemiddeld 2,4 miljoen openingen per dag.
- Alleen op de app werd nieuwspagina 101 in 2024 1,9 miljard keer geopend door 3,2 miljoen bezoekers; de app staat daarmee op plek vier van de populairste nieuwsapps, na NOS, NU.nl en AD.
- Wekelijks bereikt Teletekst via tv en app samen ruim 3,2 miljoen Nederlanders, met vooral extreem veel verkeer naar voetbalpagina 801 en sportpagina 601.
De kracht van eenvoud
- Teletekst biedt precies wat moderne nieuwssites vaak niet meer geven: ultrakorte, overzichtelijke teksten zonder scrollen, klikverleiding of visuele ruis.
- Het format is in de kern sinds 1980 vrijwel niet veranderd; de redactie hanteert bewust het adagium “vooral niet innoveren”, waardoor gebruikers exact weten waar ze welke pagina kunnen vinden.
- Mediahistorici beschrijven Teletekst als “saai, degelijk maar altijd actueel” – precies de combinatie die in een tijd van notificatie-moeheid en informatie-overload een stille niche bedient.
Praktische functies die niemand overnam
- Teletekst combineert nieuws, sportstanden, weer, verkeer, beurskoersen en tv-gids in één extreem snel toegankelijk systeem, bereikbaar met een paar cijfers op afstandsbediening of app.
- Voor doven en slechthorenden is de ondertitel-functie via Teletekst-pagina’s van levensbelang; sommige experts vergelijken de rol daarvan met die van een rolstoel voor mensen met een lichamelijke beperking.
- De dienst is kosteloos, reclamevrij en platform-onafhankelijk: je hebt geen account nodig, geen tracking, geen algoritme, geen social feed.