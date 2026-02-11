ECONOMIE
Waarom Teletekst in Nederland wél bleef

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
woensdag, 11 februari 2026 om 11:20
Nederland is een van de laatste landen waar Teletekst niet alleen overleefde, maar zelfs nog altijd een van de populairste nieuwsplatforms is.
  • Teletekst is nooit écht weggeweest: de NOS houdt de dienst actief in de lucht, investeert in de techniek en ziet het expliciet als belangrijk nieuwsplatform dat “nog jaren mee kan”.
  • In andere landen zijn publieke en commerciële omroepen gestopt: de BBC stopte met Ceefax in 2012, de VRT in 2016, RTL Text in 2017 en SBS/Veronica/Net5 in 2018, waardoor NOS Teletekst nu de laatste van zijn soort is.
Keiharde gebruikerscijfers
  • Teletekst heeft anno 2025 nog altijd rond de 690.000 dagelijkse gebruikers, goed voor gemiddeld 2,4 miljoen openingen per dag.
  • Alleen op de app werd nieuwspagina 101 in 2024 1,9 miljard keer geopend door 3,2 miljoen bezoekers; de app staat daarmee op plek vier van de populairste nieuwsapps, na NOS, NU.nl en AD.
  • Wekelijks bereikt Teletekst via tv en app samen ruim 3,2 miljoen Nederlanders, met vooral extreem veel verkeer naar voetbalpagina 801 en sportpagina 601.
De kracht van eenvoud
  • Teletekst biedt precies wat moderne nieuwssites vaak niet meer geven: ultrakorte, overzichtelijke teksten zonder scrollen, klikverleiding of visuele ruis.
  • Het format is in de kern sinds 1980 vrijwel niet veranderd; de redactie hanteert bewust het adagium “vooral niet innoveren”, waardoor gebruikers exact weten waar ze welke pagina kunnen vinden.
  • Mediahistorici beschrijven Teletekst als “saai, degelijk maar altijd actueel” – precies de combinatie die in een tijd van notificatie-moeheid en informatie-overload een stille niche bedient.
Praktische functies die niemand overnam
  • Teletekst combineert nieuws, sportstanden, weer, verkeer, beurskoersen en tv-gids in één extreem snel toegankelijk systeem, bereikbaar met een paar cijfers op afstandsbediening of app.
  • Voor doven en slechthorenden is de ondertitel-functie via Teletekst-pagina’s van levensbelang; sommige experts vergelijken de rol daarvan met die van een rolstoel voor mensen met een lichamelijke beperking.
  • De dienst is kosteloos, reclamevrij en platform-onafhankelijk: je hebt geen account nodig, geen tracking, geen algoritme, geen social feed.

