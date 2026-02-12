Telers gebruiken meer biologische bestrijders, oppervlakte gelijk

DEN HAAG (ANP) - Biologische bestrijders worden vaker ingezet tegen plagen in de glastuinbouw, maar het oppervlak waarop ze worden gebruikt is gelijk gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in nieuwe cijfers. In 2024 ging het volgens voorlopige cijfers om 94 procent van het oppervlak, hetzelfde als in 2020. Er kunnen meerdere bestrijders tegelijk worden gebruikt.

Beestjes kunnen soms worden ingezet om plagen te bestrijden. Vooral roofmijten en rooftripsen zijn populair. In 2024 werden ze gebruikt op 83 procent van het oppervlak, terwijl dit in 2020 nog 69 procent was. Ook het gebruik van sluipwespen, galmuggen, roofwantsen, -vliegen en -kevers is de afgelopen vier jaar toegenomen. Van alle bestrijders worden aaltjes het minst vaak ingezet, op slechts 12 procent van het oppervlak.

Het CBS vroeg deze informatie op bij telers van komkommers, paprika's, tomaten, aardbeien, gerbera's, chrysanten, rozen en pot- en bladplanten. Dit beslaat 70 procent van het oppervlak van de glastuinbouw.

Bestrijdingsmiddelen

Bij de teelt van komkommers en tomaten worden biologische bestrijders op bijna het gehele teeltoppervlak ingezet. Bij andere gewassen gebeurt dit op minstens 95 procent. Alleen bij bladplanten en potplanten worden ze minder vaak gebruikt.

Naast kleine beestjes worden ook microbiologische middelen gebruikt om planten te beschermen. Bacteriën, schimmels of virussen worden bijvoorbeeld ingezet om insecten te bestrijden.

Glastuinbouw

In de glastuinbouw worden microbiologische middelen gebruikt op 67 procent van het oppervlak, vooral bij de teelt van gerbera's en tomaten. Buiten de glastuinbouw worden ze volgens het CBS veel minder vaak gebruikt.

Het gebruik van biologische bestrijders heeft volgens het CBS meerdere voordelen. Zo hoeven telers en boeren minder gebruik te maken van omstreden chemische bestrijdingsmiddelen, die een hoge milieubelasting kunnen hebben. Ook laten biologische bestrijders geen chemisch residu achter en worden de gewassen niet resistent tegen deze middelen, waardoor ze vaker kunnen worden ingezet.