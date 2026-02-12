ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Telers gebruiken meer biologische bestrijders, oppervlakte gelijk

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 6:30
anp110226224 1
DEN HAAG (ANP) - Biologische bestrijders worden vaker ingezet tegen plagen in de glastuinbouw, maar het oppervlak waarop ze worden gebruikt is gelijk gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in nieuwe cijfers. In 2024 ging het volgens voorlopige cijfers om 94 procent van het oppervlak, hetzelfde als in 2020. Er kunnen meerdere bestrijders tegelijk worden gebruikt.
Beestjes kunnen soms worden ingezet om plagen te bestrijden. Vooral roofmijten en rooftripsen zijn populair. In 2024 werden ze gebruikt op 83 procent van het oppervlak, terwijl dit in 2020 nog 69 procent was. Ook het gebruik van sluipwespen, galmuggen, roofwantsen, -vliegen en -kevers is de afgelopen vier jaar toegenomen. Van alle bestrijders worden aaltjes het minst vaak ingezet, op slechts 12 procent van het oppervlak.
Het CBS vroeg deze informatie op bij telers van komkommers, paprika's, tomaten, aardbeien, gerbera's, chrysanten, rozen en pot- en bladplanten. Dit beslaat 70 procent van het oppervlak van de glastuinbouw.
Bestrijdingsmiddelen
Bij de teelt van komkommers en tomaten worden biologische bestrijders op bijna het gehele teeltoppervlak ingezet. Bij andere gewassen gebeurt dit op minstens 95 procent. Alleen bij bladplanten en potplanten worden ze minder vaak gebruikt.
Naast kleine beestjes worden ook microbiologische middelen gebruikt om planten te beschermen. Bacteriën, schimmels of virussen worden bijvoorbeeld ingezet om insecten te bestrijden.
Glastuinbouw
In de glastuinbouw worden microbiologische middelen gebruikt op 67 procent van het oppervlak, vooral bij de teelt van gerbera's en tomaten. Buiten de glastuinbouw worden ze volgens het CBS veel minder vaak gebruikt.
Het gebruik van biologische bestrijders heeft volgens het CBS meerdere voordelen. Zo hoeven telers en boeren minder gebruik te maken van omstreden chemische bestrijdingsmiddelen, die een hoge milieubelasting kunnen hebben. Ook laten biologische bestrijders geen chemisch residu achter en worden de gewassen niet resistent tegen deze middelen, waardoor ze vaker kunnen worden ingezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

Loading