Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Samenleving
door Pieter Immerzeel
woensdag, 11 februari 2026 om 11:49
In de Amerikaanse staat Texas is een 23-jarige vrouw doodgeschoten na een heftige discussie met haar vader over Donald Trump. Toch wordt de man, die zichzelf een alcoholist noemt, niet strafrechtelijk vervolgd. Een jury oordeelde dat er onvoldoende bewijs is voor opzet of kwade wil.
Lucy Harrison reisde naar Prosper, Texas, om haar vader Kris Harrison te bezoeken. Hij was eerder vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten verhuisd. De familiereünie liep volledig uit de hand op 10 januari vorig jaar, kort voor de inauguratie van Trump. Volgens de BBC had Kris Harrison drie glazen wijn gedronken op de dag van de schietpartij.
Overstuur
Op de ochtend van de schietpartij, vlak voordat Lucy terug zou vliegen, stelde ze haar vader een indringende vraag. Ze wilde weten hoe hij zich zou voelen als zij het mikpunt zou zijn van seksueel wangedrag van de president. Haar vader zou hebben geantwoord dat dit hem niet zou raken, omdat hij nog twee andere dochters had die bij hem woonden.
Volgens Lucy’s vriend, die met haar meereisde naar de VS, raakte ze daarna erg overstuur. Later die dag klonk er een harde knal in het huis. De vriend trof Lucy aan op de grond, voor de badkamer in de slaapkamer van haar vader. Ze was in haar borst geschoten met een Glock 9mm en overleed aan haar verwondingen.
Geen bewijs van opzet
In de rechtbank verklaarde Kris Harrison dat hij het wapen aan zijn dochter wilde laten zien. Hij kon zich niet herinneren of hij zijn vinger aan de trekker had. De jury concludeerde uiteindelijk dat er onvoldoende bewijs is dat er sprake was van opzet of kwade wil. Daarom komt het niet tot strafrechtelijke vervolging.
Bron: BBC

