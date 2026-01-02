Aantal schademeldingen bij verzekeraars na jaarwisseling loopt op

DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen van schade rond de jaarwisseling loopt langzaam op. Bij verzekeraar NN was het aantal tot en met vrijdagochtend verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het gaat nu om vijftig tot zestig meldingen door particulieren, meldt een woordvoerder van het concern, dat ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert.

Bij Univé kwamen tot en met vrijdagochtend 57 meldingen binnen. Vier keer ging het om vandalisme, in de overige gevallen om brand. De gezamenlijke financiële schade wordt geschat op 80.000 euro.

Beide verzekeraars zeggen dat dit nog lang niet het totaalaantal is. Mensen geven doorgaans niet direct de schade door. Ook is de via adviseurs of tussenpersonen gemelde schade nog niet binnen bij de verzekeringsbedrijven. Bij NN lopen bijvoorbeeld zakelijke verzekeringen altijd via een adviseur.