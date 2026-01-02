ECONOMIE
Finland meldt voortgang in onderzoek naar beschadigde zeekabel

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 16:17
anp020126122 1
HELSINKI (ANP/AFP/RTR) - Finland zegt al enige voortgang te hebben gemaakt in het onderzoek naar de beschadigde bekabeling in de Finse Golf. De autoriteiten in dat land legden woensdag beslag op de Fitburg, een vrachtschip dat met Russisch staal onderweg was van Sint-Petersburg naar Israël, om verdenkingen van betrokkenheid bij een sabotagepoging aan de bekabeling tussen Helsinki en Tallinn. Veertien opvarenden werden gearresteerd.
Donderdag meldde het land al te zijn begonnen met hen te verhoren. Volgens hoofdinspecteur Risto Lohi hebben die getuigenverklaringen al enige duiding gebracht over wat er is gebeurd, zonder daarbij verder in details te treden.
De beschadigde kabel van het Finse telecombedrijf Elisa bevindt zich in de zogenoemde exclusieve economische zone van Estland, een gebied niet ver van de Estse kust. Volgens de telecomprovider kon het netwerk worden omgeleid en hebben klanten geen nadeel ondervonden van de schade.
