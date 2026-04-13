Brandstoftekort legt vluchten lam: ben je je hotelgeld nu gewoon kwijt?

door Gerard Driehuis
maandag, 13 april 2026 om 10:29
Door het aanhoudende brandstoftekort worden steeds meer vluchten geannuleerd of vertraagd, met grote gevolgen voor reizigers die al een hotel of appartement hebben geboekt op hun bestemming. Wat als je vliegtuig niet gaat – ben je dan je accommodatie‑geld kwijt?
In Europa gelden de regels van EU-verordening 261/2004, maar die beschermen vooral je rechten tegenover de luchtvaartmaatschappij: denk aan soms recht op compensatie, en in veel gevallen recht op omleiding, verzorging en eventueel hotel bij gestrande reizigers op de luchthaven zelf. Die regels zeggen echter niets over het hotel dat je zélf al had geboekt op je vakantieadres. Dat contract valt onder de voorwaarden van het hotel of de boekingssite: soms kun je gratis annuleren tot 24 of 48 uur van tevoren, maar bij non‑refundable tarieven ben je het geld meestal kwijt, ook als de luchtvaartmaatschappij annuleert.
Consumentenorganisaties wijzen erop dat brandstoftekort doorgaans als “buitengewone omstandigheid” wordt gezien, waardoor maatschappijen vaak geen financiële compensatie hoeven te betalen, ook al heb je wél recht op hulp, zoals eten, drinken en eventueel overnachting bij lange vertraging. Reisjuristen raden daarom aan altijd te letten op flexibele tarieven, een goede annuleringsverzekering en duidelijkheid over “missed connection”‑dekking: wordt ook je verblijf vergoed als je door een geannuleerde vlucht nooit aankomt?
Kortom: sluit een goede annuleringsverzekering af

