ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal verkochte auto's Volkswagen harder omlaag

Economie
door anp
anp121026067 1
Volg ons op Google Nieuws
WOLFSBURG (ANP/DPA) - Autoconcern Volkswagen heeft afgelopen kwartaal opnieuw fors minder voertuigen verkocht. De al eerder ingezette terugval nam van juli tot en met september in snelheid toe, met een verkoopdaling van 14 procent tot 1,9 miljoen auto's. Dit hele jaar verkocht Volkswagen tot nu toe 9 procent minder van al zijn merken, waar ook onder meer Audi en Porsche bij horen.
Vooral in China, de grootste markt van het bedrijf, heeft Volkswagen het lastig. De verkopen daalden daar afgelopen maanden met 39 procent op jaarbasis. Volkswagen heeft moeite om concurrerende elektrische auto's aan te bieden in China, waar een langdurige vastgoedcrisis ook moeilijkheden veroorzaakt.
Audi had het in het afgelopen kwartaal ook nog lastiger dan in eerdere maanden. Daar bedroeg de verkoopdaling 20 procent, tegenover 11 procent dit hele jaar tot nu toe.
Volkswagen heeft een grote reorganisatie aangekondigd om met de moeilijke marktomstandigheden om te gaan. Er verdwijnen wereldwijd 100.000 banen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

stinkwantsen-header

In Duitsland en Oostenrijk heet 2026 al een 'wantsenjaar': dit betekent het voor de stinkwantsen op jouw kozijn

IMG_4979

Muizen in je huurhuis en niemand grijpt in? Deze stappen kun je zetten als het probleem bouwkundig is

anp 150313006 2

Koop geen dure groenten, maar kook met het seizoen mee: deze kok heeft de gouden tip

IMG_4981

De VVD sloot de PvdA al in 1959 uit en won. Waarom dat met Pro voor Yeşilgöz anders uitpakt

Loading