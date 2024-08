Aantal werkloze jongeren in China neemt snel toe

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - De werkloosheid onder Chinese jongeren is vorige maand sterk gestegen. De cijfers over de maand juli zijn een nieuw signaal dat de op een na grootste economie van de wereld langdurig last heeft van een reeks crises, waaronder aanhoudende onrust op de vastgoedmarkt, een handelsoorlog en een daling van het consumentenvertrouwen.

Iets meer dan 17 procent van de Chinezen van 16 tot en met 24 jaar oud was werkloos, meldde het nationale statistiekbureau van China. Een maand eerder ging het nog om 13,2 procent jeugdwerkloosheid.

Dit is de hoogste jeugdwerkloosheid gemeten sinds het begin van dit jaar, toen het statistiekbureau een nieuwe telmethode introduceerde. Studenten werden na december 2023 niet meer meegerekend in de jeugdwerkloosheidscijfers. In juni vorig jaar bereikte de jeugdwerkloosheid een record van 21,3 procent. Vervolgens besloot het statistiekbureau deze cijfers niet meer apart te melden, formeel om de meetmethode te verbeteren.