Aantal zzp'ers blijft opnieuw vrijwel gelijk

UTRECHT (ANP) - Het aantal zzp'ers in Nederland is in april opnieuw vrijwel gelijk gebleven. Dat was voorgaande maanden ook al het geval, volgens cijfers van de Kamer van Koophandel. Hiermee stabiliseert het aantal zelfstandigen, omdat veel bedrijven sinds begin dit jaar anders omgaan met de inzet van zzp'ers vanwege de handhaving van de Belastingdienst op de wet tegen schijnzelfstandigheid.

Eind vorige maand stonden er bijna 1,8 miljoen zzp'ers ingeschreven. Opnieuw stopten meer zelfstandigen en startten er minder. Het aantal stoppers steeg met bijna een kwart vergeleken met april vorig jaar en het aantal starters daalde met ongeveer een vijfde.

Per sector waren er verschillen. Zo was er wederom een daling van het aantal zzp'ers in de zorg en de bouw. Vrijwel alle andere sectoren lieten een lichte plus zien.

Werkgevers kunnen sinds 1 januari een naheffing krijgen als blijkt dat ze zelfstandigen inhuren voor werk dat in een vast dienstverband moet worden gedaan. Boetes worden dit jaar nog niet uitgedeeld.