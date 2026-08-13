ABN AMRO: bedrijven moeten zich snel voorbereiden op extreem weer

AMSTERDAM (ANP) - Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Ondernemingen die niet snel maatregelen nemen om klimaatbestendiger te zijn, riskeren directe schade zoals een verminderde productie en verliezen terrein op concurrenten die dit wel doen. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer.

Volgens de onderzoekers kunnen bedrijven de impact van extreme weersomstandigheden beperken met bijvoorbeeld groene daken, het aanleggen van waterbuffers en het aanpassen van werkprocessen als het erg heet is. Organisaties die dit soort investeringen doen, kunnen volgens de bank de effecten beperken zodat die niet leiden tot het uitvallen van bedrijfsprocessen.

ABN AMRO zegt dat de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2 procent daalt met elke graad dat het warmer wordt. Werknemers kunnen daarnaast last krijgen van gezondheidsklachten, vooral mensen die buiten werken, zware inspanning verrichten of werken op slecht geïsoleerde plekken. Werkgevers moeten volgens de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving vanaf bepaalde temperaturen, maar de wet geeft niet aan wanneer het te warm is om te werken, aldus de onderzoekers. In veel cao's staan over dat laatste geen afspraken. "Zonder cao-afspraken zijn werkonderbrekingen voor de rekening van de werkgever", benadrukt de bank.

De gevolgen van de warmte en de droogte zijn deze zomer te merken in bijvoorbeeld de landbouw en de binnenvaart. Land- en tuinbouworganisatie LTO meldde onlangs dat groenten sneller zijn gerijpt dan normaal, waardoor de schappen in de supermarkt minder goed gevuld kunnen zijn. Ook zorgen hitte en droogte voor lagere opbrengsten. Binnenvaartschepen kunnen door de lage waterstanden nu minder goederen vervoeren dan normaal. Andere bedrijven, zoals veevoerproducenten of bouwbedrijven, krijgen in zo'n situatie mogelijk te maken met vertragingen van de geleverde grondstoffen, aldus de bank.

Volgens de bank worden de gevolgen van extreem weer vooral gevoeld in de agrarische sector, transport en logistiek en de zorg. Zo kan hitte leiden tot overbelasting op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

De bank wijst er verder op dat sommige sectoren juist baat hebben bij warmte en droogte. Mensen kopen dan bijvoorbeeld meer ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes in bouwmarkten en geven meer geld uit in supermarkten. Installatiebedrijven kunnen profiteren van een grotere vraag naar airco's.