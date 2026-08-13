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Franse tiener vast om fatale bosbrand bij Bordeaux

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 1:03
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BORDEAUX (ANP/AFP) - De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Dat meldt een ingewijde aan persbureau AFP.
De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is volgens de bron officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis.
De dood van de twee brandweerlieden leidde samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand tot woede onder Franse brandweerbonden. Die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden.
Vaksbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Ze vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
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