ABN AMRO bij dalers op afwachtend Damrak na verkoopadvies

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO behoorde donderdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. De bank werd door de kenners van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op de verkooplijst gezet en verloor 1,5 procent. De algehele stemming op de beursvloeren was verder terughoudend voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de beleidsbepalers van de centrale bank in Frankfurt de rente in het eurogebied voor de vierde keer dit jaar gaan verlagen.

De ECB hoopt met de lagere leenkosten de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen aan te jagen en de economie te ondersteunen. Het belangrijkste rentetarief in de eurozone zal waarschijnlijk met een kwart procentpunt worden verlaagd tot 3 procent. Beleggers zijn vooral benieuwd wat ECB-president Christine Lagarde gaat zeggen over eventuele rentestappen in het komende jaar. Tot nu toe heeft Lagarde steeds vastgehouden aan het standpunt dat de rentestappen per vergadering worden bekeken.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 896,13 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 870,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.