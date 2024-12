FNV dreigt met staking hoger onderwijs om bezuinigingen

AMSTERDAM (ANP) - Medewerkers van universiteiten en hogescholen overweegt te staken na het akkoord tussen de coalitie en vier oppositiepartijen over de onderwijsbegroting. De aangekondigde bezuinigingen worden weliswaar verlaagd, maar zijn niet volledig van de baan. "We laten ons niet uit elkaar spelen en gaan ons nu samen met de leden beraden op vervolgacties. Stakingen zijn daarbij niet uitgesloten", zegt FNV-bestuurslid Bas van Weegberg in een verklaring.

De FNV was een van de organisatoren van een groot onderwijsprotest in Den Haag vorige maand. Ongeveer 20.000 studenten en docenten demonstreerden toen op het Malieveld en bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen het kabinetsbeleid. Op woensdag waren er protesten in de studentensteden. Volgens de vakbond zullen de bezuinigingen, net als het beperken van het aantal buitenlandse studenten, "desastreuze effecten hebben voor het hoger onderwijs en onze samenleving".