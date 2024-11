ABN AMRO: Black Friday en Cyber Monday populairder dan ooit

AMSTERDAM (ANP) - Koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday lijken steeds populairder te worden in Nederland. Bijna zes op de tien consumenten verwachten deze periode een aankoop te doen, waar dat vorig jaar nog bijna vier op de tien was. Dat komt naar voren uit een analyse van ABN AMRO op basis van onderzoek onder 2100 mensen. Het aantal mensen dat de actiedagen, maar niets vindt, neemt tegelijkertijd af.

Black Friday vindt officieel plaats op 29 november, maar veel webshops en winkels doen hun producten al eerder in de uitverkoop. Hetzelfde geldt voor Cyber Monday, dat officieel op 2 december wordt georganiseerd. De meeste Nederlanders gaan net als in voorgaande jaren voor koopjes in de categorieën kleding, schoenen en elektronica. Maar ook speelgoed, games en drogisterij- en parfumerieartikelen zijn populair.

Verder geeft driekwart van de consumenten aan de actiedagen te gebruiken om cadeaus voor de feestdagen te kopen. De helft van de respondenten geeft aan bewust te hebben gewacht op deze periode, zodat ze een uitgestelde aankoop kunnen doen met extra korting. De gestegen prijzen gedurende het afgelopen jaar spelen daarbij een rol.

Volgens ABN AMRO vindt dit jaar 30 procent van de respondenten de kortingsperiode geweldig. Dat was vorig jaar nog 18 procent. Toch is niet iedereen fan van de acties. Ongeveer vier op de tien mensen geven aan niets aan te schaffen. De redenen daarvoor zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar, stelt ABN AMRO. Zo spreekt deze groep van een "onzinnige commerciële actie waar ze niet aan mee willen doen". Ook geven veel mensen aan dat ze al genoeg spullen hebben of zelf willen bepalen wanneer ze iets willen aanschaffen.