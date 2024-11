NSC sticht verwarring met 'eigen' potjes voor NSC-plannen

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij NSC heeft donderdag verwarring gesticht met een 'eigen' potje op de rijksbegroting dat bestemd zou zijn voor NSC-plannen. Na vragen van een verbijsterde oppositie verduidelijkte het kabinet dat het om algemeen geld gaat van het ministerie van Sociale Zaken voor kwetsbare groepen.

NSC-Kamerlid Sandra Palmen liet zich donderdag tijdens het grote debat over de justitiebegroting ontvallen dat daarin "een envelop" zit "die aan NSC is toegekend". Ze wilde die aanspreken om de aanmaningskosten na verkeersboetes te verlagen, omdat mensen met schulden daardoor geregeld in een neerwaartse spiraal terechtkomen. De envelop zou zijn gereserveerd voor plannen van NSC om kwetsbare mensen te helpen. Dat zou de partij in augustus hebben "bevochten" in de onderhandelingen met coalitiegenoten PVV, VVD en BBB over de rijksbegroting, zei Palmen.

Daar wist de oppositie niets van, klaagde Kamerlid na Kamerlid. "Hoe is dit goed bestuur en transparantie?", vroeg CDA'er Derk Boswijk zich af. Dat had D66 indertijd ook wel gewild, spotte Joost Sneller van die gewezen regeringspartij. "Mijn oren klapperen", deelde Esmah Lahlah van GroenLinks-PvdA mee. "Ik schrik er ook van", zei DENK-collega Ismail El Abassi. Is het geld inderdaad exclusief voor NSC of kan de oppositie met goede plannen ook aanspraak maken op het geld, wilde Don Ceder van de ChristenUnie weten.

Zulke NSC-potjes zijn ook op andere begrotingen te vinden, bekende een geschrokken Palmen. Maar ze wilde er niet verder op ingaan, want "ik durf niet te zeggen wat ik allemaal kan vertellen over de afspraken die toen zijn gemaakt". De coalitieonderhandelingen in augustus verliepen heel moeizaam en ontspoorden bijna.

Het geld dat Palmen bedoelt, is vrijgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken, legde staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) later uit. Het gaat om 75 miljoen euro voor bestaanszekerheid, zoals Lahlah eerder al opperde, maar wat Palmen toen nog tegensprak. De bewindslieden van Justitie gaan er in ieder geval niet over, zei Struycken. Daarvoor moet Palmen bij Sociale Zaken zijn.