ABN AMRO: mensen gaan minder vaak uit eten in restaurants

AMSTERDAM (ANP) - Mensen gaan minder vaak uit eten in een restaurant en bestellen vaker een maaltijd online. Dat constateert ABN AMRO op basis van transactiedata. De bank stelt dat "een soort herwaardering" van bezorg- en afhaalrestaurants lijkt te ontstaan. "Nu prijzen niet meer bovengemiddeld stijgen, wordt er langzaam weer vaker voor het gemak van bezorg- of afhaalmaaltijd gekozen. Een restaurant bezoeken lijkt daardoor iets minder aantrekkelijk geworden."

De restaurantmarkt laat al sinds halverwege 2025 een duidelijke omslag zien. Daarmee lijkt het volgens de bank niet om een tijdelijke uitschieter te gaan, maar om een structurelere verschuiving in consumentengedrag.

Het aantal bestellingen in fysieke restaurants daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,5 procent, nadat dit over heel vorig jaar al met 0,6 procent was afgenomen. Het aantal onlinebestellingen trok in de eerste drie maanden van 2026 juist weer aan met 3,5 procent. Het aantal restaurants is daarnaast met 6 procent gedaald sinds 2020. Volgens ABN AMRO komt dat door de fors gestegen kosten voor onder andere energie en huur. Tegelijk konden ze lastig personeel vinden en hadden ze te maken met meer concurrentie van bezorg- en afhaalbedrijven.

Fysieke restaurants hebben wel 2 procent meer omzet behaald vergeleken met een jaar geleden, ondanks het lagere aantal bestellingen. Dat betekent dat de gemiddelde uitgaven per klant zijn gestegen, aldus de bank. Onlinerestaurants boekten een 8 procent hogere omzet. Daarbij plaatst ABN AMRO wel een kanttekening. Mensen moesten vorig jaar gemiddeld een kleine 4 procent meer betalen voor afhaalmaaltijden en maaltijden in een restaurant.