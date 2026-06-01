Van den Brink tevreden met EU-akkoord over terugkeerhubs

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink noemt het "goed nieuws" dat er in de Europese Unie een onderhandelingsakkoord is om asielzoekers die niet mogen blijven terug te sturen. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie bereikten maandagavond een akkoord over een nieuwe terugkeerregeling.

Asielzoekers die niet in een Europees land mogen blijven, kunnen door de regeling naar een zogeheten terugkeerhub worden gestuurd. Dat zijn plekken in een derde land buiten de Europese Unie.

De mogelijkheden om mensen te dwingen het land te verlaten, worden uitgebreid, schrijft de CDA-minister op X. "Dat geldt met name voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid." Van den Brink schrijft dat het kabinet "tevreden" is met het resultaat, omdat "Nederland sterk heeft ingezet op aanpassing van het voorstel".

Wanneer de nieuwe Europese terugkeerregeling precies van kracht wordt, is nog niet bekend. Nederland moet de regeling daarna nog inpassen.