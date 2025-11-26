ABN AMRO verhoogt groeiverwachtingen voor Nederlandse economie

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse economie staat er eind 2025 "steviger" voor dan gedacht, ondanks Amerikaanse importheffingen, te hoge inflatie en onzekerheid. Dit meldt ABN AMRO. De bank heeft daarom haar groeiverwachtingen voor de economie van Nederland voor dit en volgend jaar verhoogd.

De onzekerheid wordt minder, internationale handelsovereenkomsten zorgen voor meer duidelijkheid en een nieuw kabinet kan beleidsonzekerheid verminderen, aldus economen van ABN AMRO. Ook geven renteverlagingen een impuls aan de kredietverlening en geven Nederlandse consumenten meer geld uit dankzij een stijgende koopkracht. Verder verwachten ze dat Nederland profiteert van overheidsinvesteringen in Duitsland.

ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie in 2025 met 1,7 procent groeit. Eerder ging de bank nog uit van 1,5 procent groei. Voor 2026 wordt 1,2 procent groei verwacht, wat eerder nog 1,1 procent was. Voor 2027 rekent ABN AMRO op 1,4 procent groei.

De inflatie in Nederland zal volgens de bank geleidelijk afnemen, maar de komende jaren nog boven de 2 procent blijven. De bank wijt dit aan personeelskrapte, loonstijgingen en beleid.