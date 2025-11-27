FBI: gardisten in kritieke toestand na aanval bij Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn neergeschoten in de buurt van het Witte Huis in Washington. Volgens de veiligheidsdienst FBI zijn ze in kritieke toestand na de aanval. Aanvankelijk had de gouverneur van de staat West Virginia, waaruit de twee gardisten afkomstig zijn, gemeld dat ze waren overleden. Later kwam hij daarop terug.

De aangehouden verdachte schutter, die zwaargewond raakte, is geïdentificeerd als een 29-jarige Afghaanse staatsburger die in 2021 de VS zou zijn binnengekomen. Dat meldt CBS News op basis van politiebronnen. De burgemeester van Washington sprak van een doelgerichte schietpartij. Een verslaggever van CBS zei dat het een hinderlaag was.

Als reactie op de schietpartij heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten dat er vijfhonderd gardisten extra naar Washington moeten, meldt het Pentagon. Trump was tijdens het incident niet in het Witte Huis maar in Florida. Hij noemde de verdachte een "dier" dat "hoe dan ook" een zeer hoge prijs zal betalen voor zijn daad.

Trump stuurt de Nationale Garde naar steden waarvan hij vindt dat er te veel criminaliteit is. De inzet is omstreden.