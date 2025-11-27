ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FBI: gardisten in kritieke toestand na aanval bij Witte Huis

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 4:26
anp271125003 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn neergeschoten in de buurt van het Witte Huis in Washington. Volgens de veiligheidsdienst FBI zijn ze in kritieke toestand na de aanval. Aanvankelijk had de gouverneur van de staat West Virginia, waaruit de twee gardisten afkomstig zijn, gemeld dat ze waren overleden. Later kwam hij daarop terug.
De aangehouden verdachte schutter, die zwaargewond raakte, is geïdentificeerd als een 29-jarige Afghaanse staatsburger die in 2021 de VS zou zijn binnengekomen. Dat meldt CBS News op basis van politiebronnen. De burgemeester van Washington sprak van een doelgerichte schietpartij. Een verslaggever van CBS zei dat het een hinderlaag was.
Als reactie op de schietpartij heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten dat er vijfhonderd gardisten extra naar Washington moeten, meldt het Pentagon. Trump was tijdens het incident niet in het Witte Huis maar in Florida. Hij noemde de verdachte een "dier" dat "hoe dan ook" een zeer hoge prijs zal betalen voor zijn daad.
Trump stuurt de Nationale Garde naar steden waarvan hij vindt dat er te veel criminaliteit is. De inzet is omstreden.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

Loading