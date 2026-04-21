ABN AMRO verwacht lagere groei bouwketens door Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO verlaagt de groeiraming voor de doe-het-zelfbranche door de verslechterde economische omstandigheden door de Iranoorlog. Door de hogere inflatie en rente en het lagere consumentenvertrouwen verwacht de bank nu een volumegroei in 2026 van 2 procent. Eerder werd gerekend op een groei van 3 procent.

De branche is volgens de bank zeer gevoelig voor veranderingen in de economie. Zo leiden koopkrachtdruk en terughoudendheid bij grote uitgaven door consumenten tot uitstel van grotere onderhouds- en verbeterklussen.

Traditioneel komt de vraag naar doe-het-zelfproducten vooral van onderhoud aan de relatief verouderde woningvoorraad. Het overgrote deel van de woningen in Nederland is ouder dan twintig jaar en vraagt structureel om onderhoud, renovatie en verduurzaming. Ook is verduurzaming door de stijgende energiekosten door de oorlog belangrijker geworden.

Zelf kleine klussen doen

Veel consumenten kiezen ervoor om zelf kleinere klussen, zoals het isoleren van muren en daken, te doen, mede door de lage beschikbaarheid van vakmensen en hun hoge kosten. Regelgeving maakt het echter moeilijker om veel zelf te doen. Zo wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) alleen gegeven wanneer een bouwinstallatiebedrijf de klus uitvoert.

De markt wordt gedomineerd door grote ketens zoals Hornbach, Gamma, Karwei en Praxis, die vaak in dezelfde winkelgebieden aanwezig zijn. Dat maakt het voor de ketens lastig om 'onderscheidend' te zijn. De omzet van de branche groeit volgens ABN AMRO wel jaarlijks gestaag, maar dat komt vooral door prijsverhogingen. Ook lopen kosten van personeel, energie, huisvesting en inkoop stevig op en is het voor de retailers moeilijk om die door te rekenen. De marges staan daardoor onder druk.

Steeds meer concurrentie

De wereldwijde groei van e-commerce maakt het daarnaast makkelijker om doe-het-zelfproducten internationaal te kopen, waardoor het aanbod en de concurrentie toenemen. Amazon is de grootste speler in de Europese onlinemarkt voor doe-het-zelfproducten, met een marktaandeel van 15 procent. Ook komt er steeds meer concurrentie van Chinese platforms als Temu en AliExpress.

De concurrentie is met name hoog in klein gereedschap, verlichting, decoratie, tuin en schroeven, pluggen en bouten. Bouwmarkten die klanten helpen bij grote klussen, zoals renovatie van de badkamer, het leggen van een vloer of een woning beter isoleren, hebben volgens ABN AMRO de beste kansen om hun marges te beschermen.