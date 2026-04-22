ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote brand in kringloopwinkel Sevenum

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 2:36
SEVENUM (ANP) - In het Limburgse dorp Sevenum woedt een grote brand in een winkel aan de Maasbreeseweg in het centrum van het dorp. Dat meldt de veiligheidsregio.
Het vuur zou rond even na 22.30 uur zijn uitgebroken. Vervolgens is er opgeschaald naar zeer grote brand. De brandweer is met veel materiaal ter plaatse, volgens een woordvoerder van de brandweer worden er ook hoogwerkers ingezet, mede omdat het uiteindelijk om een uitslaande brand gaat. Volgens de veiligheidsregio is het dak al "gedeeltelijk ingestort".
Rond 00.30 uur is er een NL-Alert voor het dorp afgegeven. De rook trekt mogelijk richting een verzorgingstehuis in de buurt. Uiteindelijk hoeft deze na onderzoek ter plekke niet ontruimd te worden, al waren daar de voorbereidingen al wel voor getroffen. "Enkele huizen" in de directe omgeving zijn ontruimd en de bewoners ervan zijn elders ondergebracht, aldus de woordvoerder.
Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Het is niet bekend of er mensen in het pand waren toen het vuur uitbrak.
POPULAIR NIEUWS

