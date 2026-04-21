Pakistan bedankt Trump voor bereidheid bestand te verlengen

ISLAMABAD (ANP) - De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de Amerikaanse president Donald Trump bedankt voor zijn bereidheid het bestand met Iran te verlengen. "Ik hoop oprecht dat beide partijen het staakt-het-vuren zullen blijven respecteren en tijdens de tweede gespreksronde die gepland staat in Islamabad een alomvattend 'vredesakkoord' kunnen sluiten om definitief een einde te maken aan het conflict", schreef hij op X.

Pakistan treedt op als bemiddelaar bij het vredesoverleg tussen Iran en de VS. De landen hebben na de afkondiging van hun staakt-het-vuren overlegd in Islamabad, al kwam het toen niet tot een doorbraak. Ondertussen dreigde het bestand van twee weken af te lopen. Trump schreef dinsdag op zijn platform Truth Social dat hij dat staakt-het-vuren op verzoek van Pakistan verlengt om Iran meer tijd te geven met een nieuw voorstel te komen.