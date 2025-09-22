ABN AMRO wint op Damrak na overnamenieuws

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO was maandag de grootste stijger in de AEX-index op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op het bericht dat de Belgische bank KBC de Nederlandse concurrent overweegt over te nemen.

Ingewijden meldden maandag aan persbureau Bloomberg dat KBC hiernaar kijkt, als onderdeel van plannen om de positie in Europa te versterken. KBC zou zich in een vroeg stadium bevinden van het bestuderen van de haalbaarheid van een deal. ABN AMRO steeg 3,3 procent op het Damrak.

De AEX-index, die sinds maandag uit dertig hoofdfondsen bestaat, sloot 0,1 procent hoger op 930,62 punten. JDE Peet's, het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts, postkluisjesbedrijf InPost, investeerder CVC, Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway en vastgoedinvesteerder WDP behoren nu tot de hoofdfondsen. De MidKap eindigde 0,3 procent lager op 894,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten minnen tot 0,5 procent zien. De FTSE in Londen steeg 0,2 procent.