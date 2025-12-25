ECONOMIE
Gourmetlucht in huis? Met deze tips ben je er snel vanaf

door Désirée du Roy
donderdag, 25 december 2025 om 11:13
Het was gezellig, het eten was weer ouderwets lekker, maar de gourmetkater komt later: je huis ruikt alsof je boven een snackbar woont. Tijdens het omdraaien van je mini-slavink merk je het nog niet, maar zodra het gourmetstel uitgaat, is de baklucht en walmen overal in getrokken. In je haar, je kleding en vooral: in je huis. Twee experts leggen uit waarom die geur zo hardnekkig is en hoe je er zo snel mogelijk vanaf komt.
Volgens Tomas Breemen van Handigetips.com zit het probleem niet alleen in het ontbreken van een afzuigkap boven de eettafel, maar ook in de duur van gourmetten. “Als je in de keuken kookt, bak je een paar biefstukjes. Nu ben je veel langer bezig en bak je worst, kip, rundvlees en vis door elkaar heen. Er komen dus urenlang kookluchten en -walmen vrij, die nergens naartoe kunnen. Die blijven lang hangen in je huis”, zegt hij tegen AD.
Gelukkig zijn er simpele oplossingen. Dit zijn de beste tips van de experts.
Afzuigkap aanzetten
Geurspecialist Roos Lubbers: “Ook als je eettafel niet in de keuken staat, zou ik de afzuigkap aanzetten. Geur stijgt op, dus ventileer: zet minimaal één, maar het liefst twee bovenraampjes in de kamer open.”
Bakjes met koffie of baking soda
“Koffiebonen zijn ideale geurvreters; ze neutraliseren ongewenste geuren in huis. Gemalen koffie kan ook. Of neem baking soda en zet dit in open bakjes in de woonkamer”, weet Breemen.
Snijd vlees en vis klein
“Snijd vlees of vis in kleine stukjes, deze zijn veel sneller gaar”, zegt Breemen. “Zet het gourmetstel niet meteen op de hoogste stand en voorkom hevige walmen.”
Zet na afloop alles open
Lubbers: “Gooi na het gourmetten deuren tegen elkaar open. Je huis is je veilige haven, dus het is belangrijk dat het hier fijn ruikt tegen de tijd dat je gaat slapen.”
Pannetje met natuurazijn
Breemen waarschuwt voor wasmiddel op het vuur, maar zegt: “Wat je wel kunt doen, is een pannetje met natuurazijn op het vuur laten pruttelen. Voeg stukjes citroen toe voor een frisse geur.”
Natte handdoeken ophangen
“Iets wat nat is, neemt extra veel geur op”, legt Breemen uit. “Hang na het gourmetten natte handdoeken in huis. Die moet je daarna wel in de was gooien.”
Extra tip van Lubbers: “Essentiële oliën werken goed en snel.” Zo ruikt je huis weer als thuis en niet als de grillroom om de hoek.
Bron: AD

