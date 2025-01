ABN AMRO wint op Damrak na voordragen nieuwe bestuursvoorzitter

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO was vrijdag de grootste stijger in de AEX-index aan de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging dat de bank Marguerite Bérard wil voordragen als de nieuwe bestuursvoorzitter per 23 april. Op het Damrak steeg het aandeel ABN AMRO 2 procent.

Als toezichthouder ECB de voordracht goedkeurt, wordt Bérard de eerste topvrouw van ABN AMRO en de opvolger van de huidige topman Robert Swaak, die vorig jaar onverwachts zijn vertrek aankondigde. Bérard was bij de Franse bank BNP Paribas het hoofd van de kleinzakelijke en particuliere tak. Tussen 2019 en maart 2024 was ze lid van het uitvoerend bestuur van de Franse bank. Haar ervaring als topbestuurder maakte haar volgens een woordvoerder van ABN AMRO de geschiktste kandidaat.

Beleggers op de Amsterdamse beurs waren vrijdag overwegend negatief gestemd. De AEX eindigde 0,6 procent lager op 890,30 punten. De MidKap sloot 0,9 procent lager op 822,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten minnen tot 0,8 procent zien.