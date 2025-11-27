ABP verhoogt pensioenen in januari met 2,8 procent

HEERLEN (ANP) - ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari met 2,8 procent. De verhoging geldt voor alle gepensioneerden en iedereen die bij het fonds pensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

ABP is het pensioenfonds voor overheids- en onderwijspersoneel en telt 3,1 miljoen deelnemers. De pensioenen groeien volgens het fonds volledig mee met de prijsstijging van 2,8 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tussen september 2024 en september 2025 berekende. "Onze deelnemers willen een pensioen waarbij ze na pensionering op dezelfde manier kunnen leven als daarvoor", aldus topman Harmen van Wijnen. "We hebben een gezonde financiële positie en voldoende geld in kas om de pensioenen volledig mee te laten stijgen met de prijzen."

Daarnaast mag ABP gebruikmaken van soepele overheidsregels, omdat het pensioenfonds op 1 januari 2027 wil overgaan op het nieuwe pensioenstelsel.