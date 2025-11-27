Louvre verhoogt toegangsprijs voor niet-Europeanen

PARIJS (ANP/AFP) - Het Louvre verhoogt de toegangsprijs voor niet-Europese bezoekers met 45 procent. Het museum heeft dit besloten, nadat de maatregel was voorgesteld door de Franse regering. Dit betekent dat een kaartje vanaf 14 januari voor hen straks 32 euro kost, een toename van 10 euro.

De maatregel geldt voor bezoekers van buiten de Europese Unie. IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn uitgezonderd, omdat zij bij de Europese Economische Ruimte horen.

De verhoging heeft voornamelijk impact op Amerikanen, die de grootste groep buitenlandse bezoekers vormen. Chinese toeristen staan op de derde plaats. Het Louvre verwelkomde vorig jaar 8,7 miljoen bezoekers, bijna 70 procent van hen kwam uit het buitenland. Het is daarmee het meest bezochte museum ter wereld.

Het museum hoopt met de maatregel extra inkomsten te genereren om structurele problemen aan te pakken, zoals het aanscherpen van de beveiliging. Na de overval op het Louvre werd bekend dat deze op veel gebieden ondermaats was.