Achmea-topvrouw wil meer duidelijkheid over rampenfonds overheid

ZEIST (ANP) - De overheid moet duidelijker maken wanneer ze bij natuurgeweld een publiek noodfonds aanspreekt om de schade van burgers of bedrijven te compenseren, vindt topvrouw Bianca Tetteroo van verzekeraar Achmea. Daardoor wordt het voor verzekeraars ook duidelijker welke vormen van schade zij kunnen verzekeren.

De verzekerbaarheid van schade door natuurrampen of extreem weer is een steeds prangender thema in de sector. Door klimaatverandering neemt het aantal schadegevallen door weersextremen waarschijnlijk toe, waarbij in Nederland overstromingsrisico's problematischer worden. Voor overstromingen van grote rivieren of de zee is de schade vooralsnog onverzekerd, vanwege de hoge kosten en financiële risico's.

"Daar is een calamiteitenfonds van de overheid voor. Maar het is best onduidelijk wanneer dat uitkeert. En dat is dan toch iedere keer weer een apart besluit. Wij zijn er eigenlijk voor om de burger daar veel meer duidelijkheid over te geven, maar ook de verzekeringsmaatschappijen", zegt Tetteroo in een toelichting op de halfjaarcijfers van de grootste verzekeraar van Nederland. "Als we weten wanneer die pot wordt aangesproken, weten wij ook welke producten we daar aanvullend op kunnen maken en welke risico's wij dan wel kunnen accepteren."

Overstromingsrisico's

De Nederlandse verzekeringsbranche is al langer in gesprek met de politiek over "publiek-private oplossingen" voor overstromingsrisico's van grote rivieren en de zee. Maar door de verkiezingen en de vorming van een nieuwe regeringscoalitie "zijn we die gesprekken nu weer aan het opstarten", zegt Tetteroo.

Het moederbedrijf van verzekeraars als Centraal Beheer, FBTO en Avéro benadrukt ook al langer dat aanpassing aan klimaatverandering belangrijk is. Het kan gaan om tips om voor een hagelbui de auto in de garage te zetten, maar ook adviezen om geen huizen in uiterwaarden te bouwen en tegels uit tuinen te halen voor betere waterafvoer.

Gelijktijdig met de halfjaarcijfers komt Achmea met een update van zijn duurzaamheidsstrategie. In 2025 moet 10 procent van de eigen beleggingen van de verzekeraar 'impactbeleggingen' zijn, die het klimaat, milieu of de maatschappij ten goede komen. "Dat komt neer op ongeveer 4 miljard euro, nu is dat ongeveer 2,7 miljard euro", stelt Tetteroo.