Toestroom zorgklanten levert verzekeraar Achmea extra winst op

ZEIST(ANP) - Achmea heeft zijn resultaten in het eerste halfjaar verbeterd, mede dankzij de toestroom van zorgverzekeringklanten. Daarnaast verdiende de grootste verzekeraar van Nederland meer aan beleggingsresultaten en financiële producten waarmee zakelijke en particuliere klanten hun oudedagsvoorziening regelen. De nettowinst steeg in de periode met 31 procent tot 493 miljoen euro.

Achmea, eigenaar van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, kreeg er in de eerste zes maanden van dit jaar 450.000 klanten met een zorgverzekering bij. De kosten per nieuwe verzekering stegen minder hard, volgens Achmea dankzij digitalisering van bijvoorbeeld de verwerking van declaraties. Daardoor waren er amper extra werknemers nodig voor de gegroeide zorgtak, wat voor een 46 procent hoger operationeel resultaat zorgde voor de Nederlandse zorgverzekeringstak.

Het moederbedrijf van Centraal Beheer, Avéro en InShared mikt in vergrijzend Nederland ook steeds nadrukkelijker op groei met oplossingen voor oudedagvoorzieningen. De omzet uit die activiteiten, zoals vermogensbeheer voor pensioenfondsen en spaarproducten of hypotheken voor particulieren, steeg met 19 procent.

Operationele resultaat

Bij de schade- en inkomensverzekeringen zakte het operationele resultaat juist. Dat had onder andere te maken met een toename van langdurig ziekteverzuim, waardoor Achmea meer geld opzij moest zetten voor verzekeringen die werkgevers hiervoor kunnen afsluiten.

Financieel directeur Michel Lamie zegt dat dit probleem in heel Nederland speelt. "Het is altijd lastig om op basis van die ontwikkeling nu al te concluderen wat de langjarige trend is", zegt hij. "Maar we zien het op dit moment wel op de hele markt eigenlijk. We hebben, anders dan vergrijzing, nu niet een direct aanwijsbare reden voor die ontwikkeling. Maar het is wel iets wat we nauwlettend volgen."

Achmea kijkt al langere tijd naar nieuwe strategische opties voor het onderdeel waar zijn levensverzekeringen onder vallen, waarover de verzekeraar voor het einde van het jaar een besluit wil nemen. Daarin zit ook een portefeuille verzekeringen die niet langer verkocht wordt, maar nog wel klanten heeft. Een verkoop of fusie met branchegenoten behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden om de dienstverlening toch nog op peil te houden. "Maar het is niet gezegd dat er per se een transactie komt. We kijken ook hoe we onze eigen portefeuille kunnen optimaliseren. Dat is ook zeker iets waar we naar kijken", zegt bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo.