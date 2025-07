Achmea ziet flink meer juridische conflicten rond huurwoningen

TILBURG (ANP) - Huurders en vooral particuliere verhuurders hebben sinds begin vorig jaar steeds meer juridische conflicten over het beëindigen van de huurovereenkomst, stelt Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) vast. Volgens de grote rechtshulpverlener kwamen er in de eerste helft van vorig jaar en van dit jaar ongeveer 2700 meldingen binnen over geschillen, een toename van bijna 30 procent ten opzichte van eerdere jaren.

Vooral particuliere verhuurders willen hun woningen vaker verkopen, bijvoorbeeld omdat verhuur niet meer rendabel is. Ook kunnen mensen die de woning als oudedagvoorziening hebben gekocht, op zoek gaan naar andere manieren om hun inkomen na hun pensioen te waarborgen, aldus SAR.

"Wij zien dat vooral particuliere verhuurders vaker proberen huurovereenkomsten te beëindigen. Hierdoor ontstaan regelmatig conflicten met huurders die zich beroepen op huurbescherming", zegt SAR-jurist Eva Jongenelen, die zich zorgen maakt over deze ontwikkeling.

Volgens haar voeren sommige verhuurders ten onrechte opzeggronden aan of houden ze onvoldoende rekening met de belangen van huurders. "Tegelijkertijd kampen verhuurders met de vervelende situatie dat zij hun woning graag in onverhuurde toestand willen verkopen, maar dat dit soms lastig is. Een verhuurder kan gedurende de looptijd van een huurcontract namelijk niet zonder meer de huur opzeggen."

Daarnaast geldt voor huurcontracten voor onbepaalde tijd dat er sprake is van huurbescherming voor de huurder. "Dat betekent dat de huur alleen kan worden opgezegd op basis van een wettelijk geldige reden. Verkoop van de woning is in de meeste gevallen geen opzeggrond", aldus Jongenelen.