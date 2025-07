Amerika fokt honderden miljoenen vliegen om ze later uit een vliegtuig te gooien

Een vlieg met een vlieg bestrijden, dat is het plan van de VS. In het land worden honderden miljoenen vliegjes gefokt, die straks worden losgelaten in het zuiden van de VS, waar de schroefwormvlieg voor veel problemen zorgt.

Sinds begin 2023 verspreidt de zogenaamde New World screwworm zich vanuit Midden-Amerika noordwaarts. Deze parasitaire larven van de Cochliomyia hominivorax-vlieg eten levend vlees en nestelen zich in open wonden van dieren. Als ze niet op tijd worden gedood, kunnen ze koeien, paarden en zelfs huisdieren of mensen binnen een paar weken doden.

De Verenigde Staten wisten de larven in de jaren 60 en 70 uit te roeien met een slimme truc: mannetjesvliegen steriliseren met straling en vervolgens uit vliegtuigen loslaten. Omdat vrouwelijke schroefwormvliegen maar één keer paren, leidt dit tot een snelle ineenstorting van de populatie.

Gigantische aantallen

De methode werkt, maar vergt gigantische aantallen vliegen. De enige huidige productielocatie staat in Panama en kan de vraag niet aan. Daarom opent het Amerikaanse ministerie van Landbouw nu een nieuwe ‘vliegenfabriek’ in Texas en wordt een oude fabriek in Mexico gerenoveerd. In totaal kost dat naar verwachting zo’n 300 miljoen dollar. Volgens experts is dat een redelijke prijs vergeleken met de ruim 10 miljard dollar schade die een uitbraak voor de veehouderij zou betekenen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn al meer dan 90.000 besmettingen gemeld. Behandeling bestaat uit wondreiniging en antiseptische verzorging, maar er zijn geen vaccins of afdoende preventiemethoden. Boeren worden aangeraden om in warme maanden ingrepen als oormerken of castraties te vermijden, omdat die nieuwe wondjes opleveren waar de vliegen hun eieren in leggen.

De vliegen worden doorgaans boven dunbevolkte gebieden losgelaten en vormen geen gevaar voor mens of dier. De nieuwe fabriek in Texas moet ervoor zorgen dat de VS snel en gericht kunnen ingrijpen, mochten de vleesetende larven ook daar opduiken.