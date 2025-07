Word je gelukkiger als je meer seks hebt? Wetenschappers zochten het uit

Seks wordt in films, liedjes en vrouwenblaadjes vaak beschreven als iets ongelooflijk belangrijks. En daarbij geldt: hoe meer, hoe beter. Sterker nog, bij een goede relatie hoort voor veel mensen flink wat gestoei tussen de lakens. Maar werkt het echt zo? Worden we gelukkiger van meer seks?

Onderzoekers Blanchflower en Oswald analyseerden in 2004 de data van 16.000 volwassenen en ontdekten: mensen die vaker seks hebben, zijn doorgaans gelukkiger. Zelfs een kleine toename – van eens per maand naar eens per week – bleek stressverlagend en versterkte de band tussen partners. Ook succes op andere levensgebieden, zoals werk, leek mee te liften op de seksuele golf.

Een latere studie van Muise, Schimmack en Impett bevestigde dit beeld. Ook zij vonden een positief verband tussen seksfrequentie en welzijn. Maar: meer dan eens per week leverde nauwelijks extra voordeel op. Kortom, er zit een plafond aan het geluk dat je uit seks kunt halen.

Maar meer is niet altijd beter

Dan komt het minder opwindende nieuws. Want waar sommige studies vrolijk wijzen op meer seks = meer geluk, tonen andere juist het tegenovergestelde aan. Loewenstein en collega’s lieten stellen hun seksleven verdubbelen en wat bleek? Ze werden er níet gelukkiger van. Sommigen vonden seks zelfs minder leuk worden. Het spontane ging eraf, het werd een verplichting.

En dan is er nog het verschil tussen veel seks en goede seks. Schoenfeld en collega's ontdekten dat seksuele tevredenheid veel belangrijker is dan hoe vaak je het doet. Liever weinig, maar goed, dan vaak en met een zucht.

Ruzies en sleur

Misschien moeten we onszelf een andere vraag stellen. Niet: hoe vaak is normaal, maar waarom doen we het minder (of meer)? Achter een verslechterd seksleven kan van alles schuilgaan: stress, sleur, gezondheidsklachten, hormonale schommelingen, ruzies, kinderen, werkdruk, vermoeidheid, vul maar in.

En dan is er nog het taboe. In sommige culturen is seks nog altijd beladen met schuld, schaamte of prestatiedruk, zeker voor vrouwen. Meer seks kan dan eerder voor spanning zorgen dan voor geluk.

Ook single mensen blijven opvallend vaak buiten beeld in dit soort onderzoek. Terwijl solo-seks óók een rol speelt in ons welzijn. Masturbatie, zo bleek in een studie van Brody, hangt voor sommigen samen met een beter humeur. Geen partner nodig dus, om dat beetje extra levensvreugde te vinden.

Routine doorbreken

Seks kan je dus gelukkiger maken, maar het is geen universeel recept. Het draait niet om kwantiteit, maar om kwaliteit en om openheid. Praten over verlangens, twijfels en grenzen is vaak belangrijker dan het aantal keren per week.

Wat kan helpen? Eens in de zoveel tijd samen uit de routine breken. Nieuwe dingen proberen. Elkaar weer écht aankijken in plaats van langs elkaar heen leven. Want uiteindelijk zit geluk hem zelden in een spetterend seksleven alleen, maar vooral in wat daarbuiten gebeurt.