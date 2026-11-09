Achteraf betalen wordt een lening: dit verandert er

Even die winterjas bestellen en pas na twee weken betalen. Een derde van de Nederlanders betaalde in 2025 weleens achteraf. Dat gemak krijgt binnenkort dezelfde regels als een gewone lening. Alleen weet nog niemand precies wanneer.

20 november ligt nog niet vast

Volgens de Europese regels moet de nieuwe wet uiterlijk 20 november 2026 ingaan. De Tweede Kamer stemde op 6 oktober in met de Nederlandse wet. De Eerste Kamer moet nog stemmen.

Op 3 november stuurde de senaatscommissie voor Financiën vragen naar het kabinet. Op de antwoorden wordt nog gewacht. Stemt de senaat niet op tijd, dan verandert er op 20 november niets vanzelf. Een wet geldt pas als beide Kamers hem hebben aangenomen en hij in het Staatsblad staat.

Wat er verandert

Gaat de wet in, dan telt achteraf betalen als krediet. Dat geldt ook als het je geen rente of kosten kost.

Aanbieders als Klarna, Riverty en Billink hebben een vergunning nodig en krijgen toezicht van de AFM.

Ze moeten vooraf nagaan of je het bedrag kunt terugbetalen. Ze kijken dan bijvoorbeeld bij het BKR of je andere leningen of betaalachterstanden hebt.

Ze mogen je vragen naar je salaris of woonlasten.

Je krijgt vooraf duidelijke informatie over wat achteraf betalen kost. Voor die kosten komt een maximum.

Minderjarigen mogen geen achteraf-betaalkrediet of creditcard meer hebben.

Ook creditcards en private lease met een optie tot koop vallen onder de nieuwe regels.

BKR-overzicht blijft voorlopig gelijk

Komt je bestelling straks in je BKR-overzicht? Nog niet. Dat wordt geregeld in een aparte wet, waar de overheid nog aan werkt. Hoe hoog het drempelbedrag wordt en hoe lang je gegevens bewaard blijven, is nog niet bekend.

Waarom de regels er komen

In 2024 verwerkten de vier grote aanbieders samen zo'n 53 miljoen transacties, goed voor 5,1 miljard euro. Ze stelden klanten 6,9 miljoen keer in gebreke. Ongeveer 600.000 transacties gingen naar een incassobureau.

Een kwart van de gebruikers miste weleens een betaaltermijn. Ruim twee derde kreeg vooraf geen duidelijke uitleg over wat er gebeurt als je te laat betaalt.

Black Friday: hier moet je op letten

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november. De kans is groot dat de nieuwe regels dan nog niet gelden. Daarom een paar oude, maar nog steeds nuttige tips: