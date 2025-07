ACM: financiële gezondheid energieleveranciers verder verbeterd

AMSTERDAM (ANP) - De financiële gezondheid van energieleveranciers in Nederland is in het afgelopen halfjaar over het algemeen verder verbeterd. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een analyse van alle 52 leveranciers. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat die leveranciers ook bij plotselinge prijsschommelingen op de energiemarkt in staat blijven om op betrouwbare wijze stroom en gas te blijven leveren.

Volgens het onderzoek is het gemiddelde eigen vermogen van leveranciers in de afgelopen maanden verder gegroeid. Ook hebben ze in doorsnee meer geld achter de hand om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, bijvoorbeeld als ze onverwacht meer gas of elektriciteit moeten inkopen.

De ACM zegt dat vier leveranciers nog wel onder verscherpt toezicht staan door zorgen over de financiën of omdat de inkoopstrategie niet in orde is. Die bedrijven worden daarom extra gemonitord, door bijvoorbeeld regelmatig meer informatie op te vragen en via controles.