Israël valt Hezbollah-doelen in Libanon aan

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft een nieuwe aanval uitgevoerd op doelen van Hezbollah in Oost-Libanon. Defensieminister Israel Katz spreekt van "een duidelijke boodschap" aan Hezbollah en de Libanese regering, "die verantwoordelijk is voor het naleven van het akkoord". Volgens Israël worden afspraken van het bestand geschonden.

Het is de zoveelste aanval sinds de wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Die werd in november gesloten na ruim een jaar aanvallen over en weer tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht (IDF) zou nu faciliteiten hebben gebombardeerd die worden gebruikt voor het trainen en voorbereiden van strijders voor aanvallen tegen Israël.

"De opslag van wapens en de activiteiten van de terroristische organisatie Hezbollah op deze locaties vormen een flagrante schending van de afspraken tussen Israël en Libanon en vormen een toekomstige bedreiging voor de staat Israël", verklaart de IDF over de aanvallen van dinsdag.