ACM: geen hogere winsten voor pomphouders door duurdere brandstof

DEN HAAG (ANP) - Het lijkt er volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet op dat tankstations meer winst maken door de hogere brandstofprijzen vanwege de Iranoorlog. De toezichthouder ziet geen aanwijzingen dat hun winstmarges zijn gestegen.

De ACM kwam maandag met zijn eerste Monitor Brandstofprijzen, waarin naast tankstations ook de productie en raffinage van brandstoffen zijn meegenomen. Door de onrust op de oliemarkt sinds de oorlog krijgen pomphouders te maken met hogere inkoopprijzen, die ze doorrekenen aan consumenten en bedrijven.

Het onderzoek geeft geen beeld van individuele bedrijven, maar de waakhond ziet momenteel "geen aanwijzingen" dat tankstations hogere winstmarges overhouden. Wel lijken marges volgens de ACM nu sterker te schommelen dan voor de oorlog. De olieprijzen fluctueerden de afgelopen weken flink door wisselende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over vredesonderhandelingen met Iran en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.