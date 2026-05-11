Docenten slaan alarm om groeiende invloed manosfeer: 'Veiligheid staat onder druk'

Seksistische opmerkingen in de klas, harde opvattingen over mannelijkheid en leerlingen die online influencers napraten: steeds meer docenten zien de invloed van de zogeheten manosfeer terug op school en maken zich zorgen.

Uit nieuw onderzoek van Stichting School & Veiligheid, uitgevoerd door Ipsos I&O onder 487 onderwijsprofessionals, blijkt dat vooral middelbare scholen ermee worstelen.

Manosphere

Maar wat is die manosfeer precies? Volgens het Nederlands Jeugdinstituut gaat het om een online netwerk van websites, podcasts, forums en socialmedia-accounts waarin mannelijkheid centraal staat. Op het eerste gezicht lijkt de content onschuldig. Het zijn video’s over discipline, fitness, geld verdienen en zelfontwikkeling.

Toch zit daar volgens experts een donkere kant aan. Achter sommige video’s schuilen schadelijke ideeën over vrouwen, feminisme en gelijkwaardigheid.

Pestgedrag en spanningen

Maar liefst 56 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs zegt dat gedrag dat mogelijk voortkomt uit de manosfeer de afgelopen vier jaar is toegenomen.

Driekwart maakt zich zorgen over de gevolgen. Vooral verbaal agressief gedrag, pestgedrag en spanningen tussen jongens en meisjes worden vaker genoemd. Volgens docenten voelen meisjes en lhbti-leerlingen zich daardoor vaker onveilig.

Volgens Martje Heerkens raakt het probleem uiteindelijk veel meer leerlingen dan alleen meisjes. “Om goed te kunnen leren, moet je je veilig voelen op school. Die veiligheid staat onder druk”

Ook jongens zelf kunnen last krijgen van het opgelegde beeld van hoe een ‘echte man’ zich zou moeten gedragen.

Ook basisscholen merken het

Zelfs op basisscholen duiken deze signalen meer en meer op. Daar zegt 64 procent van de medewerkers vaker invloeden van de manosfeer te herkennen. In het mbo ziet 56 procent dezelfde trend.

Vrouwelijke docenten merken de veranderingen bovendien vaker op dan hun mannelijke collega’s. Bijna drie op de tien zegt dat hun gezag wordt ondermijnd omdat ze vrouw zijn.

Gevaarlijke algoritmes

Volgens schrijver en activist Nienke ’s Gravemade spelen algoritmes een grote rol. “Heel veel mannen maken bijvoorbeeld filmpjes over de sportschool, over bitcoin of over de alpha male”, zegt zij op Metronieuws. “En van daaruit schuift het steeds verder op.”

Volgens haar raken ook jongens zelf verstrikt in onrealistische verwachtingen. “Je moet gespierd zijn, minimaal 20.000 euro per maand verdienen en geen emotie tonen. Het draait allemaal om 'provide en protect'.”