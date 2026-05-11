OM registreerde vorig jaar 15 zaken over vrouwenmoord

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie registreerde vorig jaar minder moord- en doodslagzaken met een vrouwelijk slachtoffer. In 2025 ging het om vijftien zaken, in 2024 betrof het 24 zaken. Dat staat in het jaarbericht 2025 van het OM. Het is voor de tweede keer dat het OM het aantal zaken van geweldsmisdrijven met vrouwelijke slachtoffers registreert in het jaarverslag.

Vaak gaat aan een vrouwenmoord (femicide), of een poging daartoe, een patroon van strafbare feiten in de vorm van huiselijk geweld vooraf. In 43 van de 82 zaken met een vrouwelijk slachtoffer behoorde de verdachte tot de huiselijke kring van het slachtoffer. Een OM-woordvoerder wijst erop dat de femicidecijfers nog hoger kunnen uitvallen, omdat het OM alleen die zaken meetelt waarbij een nog levende verdachte wordt vervolgd.

Het OM handelde vorig jaar meer dan 200.000 misdrijfzaken af. Er kwamen afgelopen jaar ruim 181.000 misdrijfzaken binnen. Zo'n 45.500 zaken deed het OM af met een strafbeschikking, dus zonder tussenkomst van een rechter. Ruim 82.000 zaken werden voorgelegd aan de rechter.

Het OM kampte vorig jaar met een hack die grote gevolgen had. Het OM koppelde de systemen los van het internet en werkte enkele maanden op basis van noodprocessen. Eind 2025 waren de daardoor ontstane achterstanden nog niet volledig weggewerkt. Er resteerde een achterstand van 9000 lichtere misdrijfzaken, meestal zaken zonder slachtoffer.