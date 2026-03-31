ACM: Odido overtreft gezamenlijk datagebruik KPN en VodafoneZiggo

DEN HAAG (ANP) - Odido-klanten hebben in het laatste kwartaal van vorig jaar meer mobiele data verbruikt dan die van concurrenten KPN en VodafoneZiggo samen. Dit komt door een relatief nieuw product van Odido, waardoor het verbruik voor rekening komt van de categorie mobiele data in plaats van vast internet. Odido en KPN zijn qua aantal klanten gezamenlijk marktleider op de mobiele markt, VodafoneZiggo is iets kleiner. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de Telecommonitor.

Mede door het Klik&Klaar-internet van Odido kwam het mobiele dataverbruik in het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw uit op een recordhoogte van 829 miljoen gigabyte. Dat is ruim 1 procent meer dan het vorige record van drie maanden eerder. In heel 2025 werd bijna 3 miljard gigabyte mobiele data verbruikt. Dit was in 2022 nog 1,6 miljard gigabyte, waarmee het in drie jaar ging om bijna een verdubbeling.

Het aantal reguliere belminuten daalde verder, met in het laatste kwartaal van 2025 een afname van bijna 5 procent tot ruim 8 miljard minuten. De daling werd ingezet na de coronajaren 2020 en 2021, toen het aantal belminuten nog piekte. Het aantal sms'jes daalt nog harder.

In de meest recente Telecommonitor is nog niet te zien of klanten Odido hebben verlaten vanwege het grote datalek. Dat werd vorige maand bekend en is dus mogelijk in het volgende onderzoek te zien.