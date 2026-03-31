Zware sneeuwval in de Alpen vlak voor de paasdrukte





De Alpen worden deze week bedekt door een dik pak sneeuw , precies op het moment dat de paasvakantie begint. In delen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland is in korte tijd meer dan een halve meter sneeuw gevallen, en op sommige hoogtes kan dat tot het weekend oplopen tot bijna een meter.

Voor wintersporters is het goed nieuws: de pistes liggen er beter bij dan in weken het geval was, na een warme februari. Maar voor reizigers en lokale autoriteiten betekent het extra drukte en risico’s. Wegen zijn op verschillende plaatsen moeilijk begaanbaar, en in Tirol en Vorarlberg geldt code oranje na lawinegevaar.

Verkeersdiensten waarschuwen voor vertragingen op de belangrijkste bergpassen en snelwegen richting de skigebieden. In Zwitserland werd de Gotthardtunnel maandagnacht tijdelijk afgesloten voor sneeuwruiming. Ook worden treinreizigers aangeraden de weersverwachting goed in de gaten te houden, want de komende dagen blijft het sneeuwen boven de 1.000 meter.

De zware sneeuwval is uitzonderlijk laat voor het seizoen, maar meteorologen benadrukken dat het past bij het grillige weerbeeld van dit voorjaar. Volgens MeteoFrance kan het vochtige front zich tot aan Pasen blijven ophouden boven de Alpen, waarmee de skigebieden nog even kunnen genieten van een “tweede winter ”.

Sneeuw en lawinegevaar rond Pasen 2026