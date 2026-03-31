Zware sneeuwval in de Alpen vlak voor de paasdrukte

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
dinsdag, 31 maart 2026 om 8:55
De Alpen worden deze week bedekt door een dik pak sneeuw, precies op het moment dat de paasvakantie begint. In delen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland is in korte tijd meer dan een halve meter sneeuw gevallen, en op sommige hoogtes kan dat tot het weekend oplopen tot bijna een meter.
Voor wintersporters is het goed nieuws: de pistes liggen er beter bij dan in weken het geval was, na een warme februari. Maar voor reizigers en lokale autoriteiten betekent het extra drukte en risico’s. Wegen zijn op verschillende plaatsen moeilijk begaanbaar, en in Tirol en Vorarlberg geldt code oranje na lawinegevaar.
Verkeersdiensten waarschuwen voor vertragingen op de belangrijkste bergpassen en snelwegen richting de skigebieden. In Zwitserland werd de Gotthardtunnel maandagnacht tijdelijk afgesloten voor sneeuwruiming. Ook worden treinreizigers aangeraden de weersverwachting goed in de gaten te houden, want de komende dagen blijft het sneeuwen boven de 1.000 meter.
De zware sneeuwval is uitzonderlijk laat voor het seizoen, maar meteorologen benadrukken dat het past bij het grillige weerbeeld van dit voorjaar. Volgens MeteoFrance kan het vochtige front zich tot aan Pasen blijven ophouden boven de Alpen, waarmee de skigebieden nog even kunnen genieten van een “tweede winter”.

Sneeuw en lawinegevaar rond Pasen 2026

RegioNieuwe sneeuw (48–72u)Hoogtezone met meeste sneeuwLawinegevaar (1–5)Bijzonderheden
Franse Alpen20–40 cmBoven 1.500–1.800 m4–5Plaatselijk code rood, delen Savoie afgesloten, off‑piste sterk ontraden 
Zwitserse Alpen30–60 cmBoven 1.500 m3–4Regionaal >1 meter verse sneeuw in een week, harde wind, verhoogd risico 
Noord-Italiaanse Alpen20–40 cmBoven 1.600 m3–4Extreem lawinegevaar in enkele dalen, vooral hoger dan 2.000 m 
Oostenrijk (Tirol/Vorarlb.)10–30 cmBoven 1.200–1.400 m2–3Lokale wegafsluitingen, kans op extra sneeuwbuien bij passerende storingen 
Dolomieten (Italië)10–25 cmBoven 1.500 m2–3Sneeuwval vooral bij zuid- en ooststau, wisselend zicht op de pistes 

Lees ook

Waarom deze winter zoveel skiërs stervenWaarom deze winter zoveel skiërs sterven
Video: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolvenVideo: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolven
Lege accu door vrieskou? Dit zijn je beste optiesLege accu door vrieskou? Dit zijn je beste opties
Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtipsDit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips
De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Wijkraadslid Leefbaar Rotterdam voerde campagne met AI-foto waarop ze een schoonheid lijkt. Leefbaar boos

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

Psychiater: Waarom mannen vrouwen vernederen

Sport intensiever, niet langer: het verkleint de kans op overlijden enorm

