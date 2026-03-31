AEX-index daalt ondanks berichten dat Trump oorlog wil beëindigen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag licht lager geopend. De beurshandel bleef in het teken staan van de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran, die al vijf weken duurt. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil president Donald Trump de oorlog graag beëindigen, ook zonder dat de Straat van Hormuz door Iran is heropend. Iran heeft die zeestraat bijna volledig afgesloten, waardoor een deel van de wereldwijde oliehandel stil is komen te liggen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 963,04 punten door koersverliezen bij de chipbedrijven. Maandag sloot de AEX nog 0,4 procent hoger. De index koerst af op een maandverlies van meer dan 6 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 947,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag door de aanhoudende onzekerheid rond de oorlog in het Midden-Oosten. De Kospi (min 4 procent) in Seoul was opnieuw een negatieve uitschieter door forse koersverliezen van de chipbedrijven Samsung en SK Hynix.

Vacaturestop Unilever

Ook in Amsterdam stonden de chipbedrijven Besi, ASML en ASMI onderaan in de AEX, met minnen tot ruim 3 procent. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX gingen aan kop, met plussen tot 2 procent.

Unilever won 0,7 procent. Het levensmiddelenconcern is in vergevorderde gesprekken over een deal rond zijn divisie voor voedingsmiddelen met de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Dat bevestigde de eigenaar van merken als Knorr, Hellmann's en Calvé na berichtgeving van The Wall Street Journal. Unilever kondigde ook een vacaturestop aan door de oorlog in het Midden-Oosten.

Olieprijzen stijgen

Galapagos klom 1 procent. De biotechnoloog heeft een overeenkomst bereikt over een hernieuwde samenwerking met Gilead Sciences. De nieuwe samenwerkingsstructuur levert volgens het bedrijf aanzienlijk verbeterde financiële voorwaarden op.

Holland Colours zakte 1 procent. Topman Coen Vinke vertrekt na bijna acht jaar bij de fabrikant van kleurstoffen. Hij blijft aan tot een opvolger is gevonden.

De olieprijzen stegen licht na de sterke opmars een dag eerder. Trump dreigde maandag nog alle Iraanse elektriciteitscentrales, oliebronnen en Kharg-eiland volledig te vernietigen als de Straat van Hormuz niet snel wordt heropend. De Amerikaanse president legde Iran eerder al deadlines op, maar stelde deze tot twee keer toe uit. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder tot 103,25 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 113,60 dollar per vat.