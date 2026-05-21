ACM onderzoekt garanties en reparaties huishoudapparaten

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 12:47
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een onderzoek in naar garanties en reparaties van huishoudelijke producten, zoals televisies, wasmachines en computers. Een nieuw speerpunt van de waakhond is duurzamer en circulair produceren makkelijker te maken en daar vloeit het onderzoek uit voort.
De ACM stelt dat consumenten producten in deze sector vaak vervangen omdat de software verouderd is, terwijl de hardware nog functioneert. Ook hebben consumenten vaak problemen met garanties om kapotte producten te laten vervangen en te repareren. De ACM wil dit soort obstakels wegnemen, omdat het volgens de waakhond "cruciaal is voor mensen en bedrijven om een duurzame economie te hebben" en dit niet vanuit de markt zelf komt.
De ACM kijkt ook of claims in de kledingsector wel kloppen. Verder gaat de ACM duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven publiceren, zodat andere ondernemingen daarvan kunnen leren.
Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

Van kantoor tot collegezaal: waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren

Knipperende remlichten en 'afleidingscamera': nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

Markt tweedehands campers stort in: "lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid"

Bolle Jos glipt door het net

