ACM onderzoekt garanties en reparaties huishoudapparaten

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een onderzoek in naar garanties en reparaties van huishoudelijke producten, zoals televisies, wasmachines en computers. Een nieuw speerpunt van de waakhond is duurzamer en circulair produceren makkelijker te maken en daar vloeit het onderzoek uit voort.

De ACM stelt dat consumenten producten in deze sector vaak vervangen omdat de software verouderd is, terwijl de hardware nog functioneert. Ook hebben consumenten vaak problemen met garanties om kapotte producten te laten vervangen en te repareren. De ACM wil dit soort obstakels wegnemen, omdat het volgens de waakhond "cruciaal is voor mensen en bedrijven om een duurzame economie te hebben" en dit niet vanuit de markt zelf komt.

De ACM kijkt ook of claims in de kledingsector wel kloppen. Verder gaat de ACM duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven publiceren, zodat andere ondernemingen daarvan kunnen leren.