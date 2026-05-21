Britse regering geeft stukken vrij rond oud-prins Andrew

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering heeft documenten vrijgegeven over de benoeming van de voormalige prins Andrew Mountbatten-Windsor als internationaal handelsgezant. Daaruit blijkt onder meer dat er geen aanwijzingen zijn dat destijds een achtergrond- of veiligheidsonderzoek naar hem is gedaan. Britse politici hadden de stukken opgevraagd nadat Mountbatten-Windsor korte tijd werd gearresteerd, omdat hij mogelijk zijn positie heeft misbruikt.

Sky News meldt dat uit de stukken blijkt dat Mountbatten-Windsors moeder, wijlen koningin Elizabeth, erop had aangedrongen dat hij handelsgezant zou worden. Ze zou het belangrijk hebben gevonden dat haar zoon een functie kreeg waarin hij de Britse belangen kon vertegenwoordigen.

Mountbatten-Windsor was van 2001 tot 2011 speciale handelsgezant namens het Verenigd Koninkrijk. Hij verloor in 2025 zijn titel prins, omdat hij ervan werd beschuldigd dat hij banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein en de toen 17-jarige Virginia Giuffre had misbruikt.