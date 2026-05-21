Amsterdam wil woningbezitters weren uit sociale huurwoning

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 12:57
AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam wil bezitters van een koopwoning vanaf volgend jaar verbieden om een sociale huurwoning te huren. Het stadsbestuur wil daarmee duidelijk maken dat het onwenselijk is dat huizenbezitters sociale huurwoningen bezet houden.
De nieuwe regel staat in een toelichting op de beoogde veranderingen aan de huisvestingsverordening van Amsterdam voor 2027. Volgens het plan krijgen woningzoekers vanaf volgend jaar geen huisvestingsvergunning voor een sociale huurwoning als ze al een koopwoning hebben. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als mensen net zijn gescheiden of pas een huis hebben geërfd.
De gemeente hoopt er met de maatregel ook voor te zorgen dat sociale huurwoningen "beschikbaar blijven voor huishoudens die ze het hardst nodig hebben". Toch lijkt de maatregel vooral principieel van aard. De gemeente schat dat in Amsterdam zo'n achthonderd tot duizend sociale huurders ook een woning bezitten. Op een voorraad van 223.000 sociale huurwoningen is dat minder dan een half procent.
